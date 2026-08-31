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نجلاء فتحي تنهار بعد وفاة ابنتها ياسمين وتصفها بالملاك
فن وثقافة
2026-08-31 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
384 شوهد
انهارت الفنانة
نجلاء فتحي
عقب وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف
أبو النجا
، التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.
وقالت
نجلاء فتحي
في أول تعليق لها عقب وفاة ابنتها، خلال مراسم الجنازة: «كانت زي الملاك»، في كلمات قصيرة عبّرت بها عن ألمها لفقدان ابنتها، التي كانت بعيدة عن الأضواء طوال سنوات حياتها.
وكان الفنان والمهندس سيف
أبو النجا
قد أعلن وفاة ابنته ياسمين، التي أنجبها من الفنانة نجلاء فتحي، عبر حسابه الرسمي على موقع
فيسبوك
، لتلقى وفاتها اهتمامًا واسعًا من جمهور والدتها ومحبيها.
وتُعد ياسمين الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي من سيف أبو النجا، الذي تزوج الفنانة في سبعينيات
القرن
الماضي، واستمر زواجهما نحو خمس سنوات، قبل أن ينفصلا.
ورغم نشأتها داخل أسرة فنية معروفة، فضّلت ياسمين الابتعاد عن المجال الفني والحياة الإعلامية، ولم تظهر إلا في مناسبات محدودة، من بينها مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.
وكانت وفاة ياسمين قد أعادت إلى الواجهة الحديث عن معاناتها الصحية، بعدما سبق أن كشفت نجلاء فتحي في لقاء تلفزيوني عن وجود مشكلة في القلب لدى ابنتها منذ ولادتها، في حين أشارت تقارير إلى تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة قبل وفاتها عن عمر ناهز 44 عامًا.
وتشيع جنازة ياسمين وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والمقربين، فيما تعيش نجلاء فتحي حالة من الحزن بعد فقدان ابنتها الوحيدة، التي اختارت أن تبقى بعيدة عن الأضواء، لكنها ظلت حاضرة في حياة والدتها باعتبارها أقرب أفراد أسرتها إليها.
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