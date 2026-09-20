بيان مصري ردا على أصالة بعد حفلتها في دمشق

وقالت الجمعية إنها تابعت ما أثير بشأن الأغنية، مشيرة إلى أن نسبة اللحن إلى التراث السوري، وتحديدا مدينة ، تتطلب دليلا أو وثيقة موثوقة، خاصة مع وجود نسب مختلفة ومتعارضة للحن ذاته.وأوضحت أن موقفها لا يستهدف بسبب أداء الأغنية، إذ سبق أن غنى اللحن عدد من الفنانين، بينهم سوريون، كما نسب في مناسبات سابقة إلى ملحنين معاصرين وإلى التراث السوري.وأضافت الجمعية أن القراءة الموسيقية المتخصصة تشير إلى تطابق واضح بين البنية الأساسية للحن "على روض الحبيب" ولحن "زوروني كل سنة مرة" للموسيقار ، مع بعض التحويرات والتنويعات، لافتة إلى تشابه البناء والمسار النغمي والإيقاع والإطار المقامي والعلاقات بين الجمل الموسيقية.وأشارت إلى أن الفنانة قدمت "زوروني كل سنة مرة" منذ عام 1955 ونسبت اللحن بوضوح إلى سيد درويش، معتبرة ذلك توثيقا فنيا سابقا بسنوات طويلة على نسبة اللحن إلى التراث السوري.وطالبت الجمعية من يملك تسجيلا موثقا للحن بصورته محل الجدل يعود إلى ما قبل عام 1917 بتقديمه، باعتباره وثيقة تاريخية يمكن أن تساعد في حسم أصل اللحن ومصدره.وأكدت أن موقفها لا يرتبط بكون سيد درويش أحد أعضائها، وإنما يأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية التأليف الموسيقي المصري وصون تراثه وحقوق مبدعيه، مع التشديد في الوقت نفسه على احترام التراث الموسيقي السوري، وأن هدفها هو الوصول إلى الحقيقة التاريخية والموسيقية عبر البحث والتوثيق.