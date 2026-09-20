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بيان مصري ردا على أصالة بعد حفلتها في دمشق
فن وثقافة
2026-09-20 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
849 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أثار إعلان الفنانة
أصالة
خلال حفلها في دمشق أن أغنية "على روض الحبيب" تعود ألحانها إلى التراث السوري،
جدلا
دفع
جمعية المؤلفين والملحنين
والناشرين المصرية إلى إصدار بيان رد.
وقالت الجمعية إنها تابعت ما أثير بشأن الأغنية، مشيرة إلى أن نسبة اللحن إلى التراث السوري، وتحديدا مدينة
اللاذقية
، تتطلب دليلا أو وثيقة موثوقة، خاصة مع وجود نسب مختلفة ومتعارضة للحن ذاته.
وأوضحت أن موقفها لا يستهدف
أصالة
بسبب أداء الأغنية، إذ سبق أن غنى اللحن عدد من الفنانين، بينهم سوريون، كما نسب في مناسبات سابقة إلى ملحنين معاصرين وإلى التراث السوري.
وأضافت الجمعية أن القراءة الموسيقية المتخصصة تشير إلى تطابق واضح بين البنية الأساسية للحن "على روض الحبيب" ولحن "زوروني كل سنة مرة" للموسيقار
سيد درويش
، مع بعض التحويرات والتنويعات، لافتة إلى تشابه البناء والمسار النغمي والإيقاع والإطار المقامي والعلاقات بين الجمل الموسيقية.
وأشارت إلى أن الفنانة
فيروز
قدمت "زوروني كل سنة مرة" منذ عام 1955 ونسبت اللحن بوضوح إلى سيد درويش، معتبرة ذلك توثيقا فنيا سابقا بسنوات طويلة على نسبة اللحن إلى التراث السوري.
وطالبت الجمعية من يملك تسجيلا موثقا للحن بصورته محل الجدل يعود إلى ما قبل عام 1917 بتقديمه، باعتباره وثيقة تاريخية يمكن أن تساعد في حسم أصل اللحن ومصدره.
وأكدت أن موقفها لا يرتبط بكون سيد درويش أحد أعضائها، وإنما يأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية التأليف الموسيقي المصري وصون تراثه وحقوق مبدعيه، مع التشديد في الوقت نفسه على احترام التراث الموسيقي السوري، وأن هدفها هو الوصول إلى الحقيقة التاريخية والموسيقية عبر البحث والتوثيق.
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سيد درويش
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