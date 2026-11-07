بغداد تحتضن حفل مهرجان العراق الدولي بحضور نجوم عرب

احتضنت العاصمة العراقية ، مساء السبت، حفل مهرجان الدولي للموسم الثالث بحضور نجوم من العالم العربي.

وشهد المهرجان حضور النجوم، ، ، ، جمال، ريتا ، وغيرهم.

ووجرى المهرجان في فندق موڤنبيك حيث تم تكريم نجوم وضيوف مهرجان الدولي، بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين العراقيين والعرب.