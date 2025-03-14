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بالتفصيل.. السيارات الأكثر مبيعا في العراق عام 2024 والألوان المفضلة

عالم السيارات

2025-03-14 | 05:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالتفصيل.. السيارات الأكثر مبيعا في العراق عام 2024 والألوان المفضلة
3,132 شوهد

السومرية نيوز – محلي
شهدت سوق السيارات في العراق عام 2024، تغيرات ملحوظة في تفضيلات المشترين، حيث أظهرت البيانات التي جمعها موقع السوق المفتوح تنوعًا كبيرًا في اختيارات الماركات والموديلات.

وكشفت التفضيلات بوضوح عن الماركات الأكثر طلبًا والموديلات التي حققت شهرة واسعة بين المستخدمين.
 
ووفقًا لتقرير السوق المفتوح، فإن العام الماضي تصدرت عدة علامات تجارية للسيارات قائمة الأكثر شراءً في العراق.
 
وأظهرت البيانات تفضيلات واضحة من قبل المشترين تجاه بعض الماركات الشهيرة.
 
وكانت العلامة التجارية العملاقة هيونداي على رأس القائمة، تلتها كيا وتويوتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، مما يعكس تزايد الاهتمام بالسيارات الكورية واليابانية بفضل جودتها وموثوقيتها العالية، فيما جاءت نيسان في المركز الرابع، تلتها دودج وشيفروليه في المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث تشتهر كلتا العلامتين بالتصاميم الأمريكية القوية.
 
أما في المرتبتين السابعة والثامنة، فقد أظهرت جيب وكرايسلر طلبًا ملحوظًا على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
 
وأخيرًا، احتلت شيري ومرسيدس بنز المركزين التاسع والعاشر، حيث تقدم شيري خيارات اقتصادية تلبي احتياجات فئات واسعة من المشترين، بينما تُعتبر مرسيدس بنز رمزًا للرفاهية والفخامة.
 


ووفقا للتقرير، فبعد أن تصدرت ماركات مثل هيونداي وكيا وتويوتا قائمة الأكثر سيارات شراء في العراق خلال عام 2024، تتوالى الموديلات التي تهيمن على السوق المحلية، مما يعكس تفضيلات المشترين التي تعكس احتياجاتهم المتنوعة.
 
وخلال العام الماضي، تصدرت هيونداي السوق العراقية بفضل تصميمها العصري وأدائها الممتاز، تلتها هيونداي سوناتا التي تجمع بين القوة والتكنولوجيا المتقدمة في المركز الثاني، بينما احتفظت تويوتا كورولا بمكانتها في المركز الثالث كخيار مثالي للعائلات بفضل اعتماديّتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.
 
أما في المركز الرابع، فقد تألقت دودج تشارجر بأدائها الرياضي وتصميمها القوي، ما جعلها محط أنظار عشاق السيارات الرياضية.
 
وفي المركز الخامس، برزت كيا سبورتاج كسيارة متعددة الاستخدامات بفضل تصميمها الجذاب وأدائها الممتاز.
 
وفي المركز السادس، قدمت نيسان صني خيارًا اقتصاديًا موثوقًا بأسعار معقولة، بينما حافظت هيونداي أكسنت في المركز السابع على كفاءتها في استهلاك الوقود وتصميمها العصري.
 
وفي المركز الثامن، بقيت كيا سورينتو الخيار المثالي للعائلات بفضل راحة القيادة وأدائها الممتاز، تليها هيونداي توكسان في المركز التاسع التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري.
 
وأخيرًا، اختتمت كيا سيراتو القائمة في المركز العاشر بتوازن ممتاز بين الأداء والسعر المناسب.
 
ومن اللافت للنظر أن العلامات التجارية الكورية واليابانية هيمنت على قائمة أكثر السيارات شراءً بشكل واضح، حيث تصدرت هيونداي و كيا من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تويوتا من اليابان، المراتب الأولى.
 
وهذا يعكس تفضيل المشترين في العراق للسيارات التي تجمع بين الجودة العالية، والكفاءة في استهلاك الوقود، والاعتمادية، مما يجعل هذه الماركات الخيار الأول للكثير من المشترين.
 
أكثر أنواع هياكل السيارات طلبًا
 وأشار تقرير السوق المفتوح إلى تفضيلات واضحة للمشترين في ما يتعلق بأنواع هياكل السيارات، حيث كانت سيارات السيدان في المقدمة كأكثر الأنواع طلبًا، تلتها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في المركز الثاني، مما يعكس تزايد الاهتمام بالسيارات التي توفر راحة القيادة وتعدد الاستخدامات.
وفي المركز الثالث، جاءت سيارات الهاشباك التي تلقى إقبالًا بسبب حجمها الصغير وكفاءتها في استهلاك الوقود، بينما احتلت سيارات الكوبيه المركز الرابع بفضل تصميمها الرياضي والجذاب.
وفي المركز الخامس، جاءت سيارات البيك أب التي لا تزال تهيمن على سوق الأعمال بفضل قوتها وقدرتها على التحمل، كما حلّت الحافلات الصغيرة (ميني فان) في المركز السادس، حيث تعد الخيار المثالي للعائلات أو الرحلات الجماعية.
أما في المركز السابع، جاءت سيارات الكشف التي تتمتع بشعبية لدى محبي القيادة في الهواء الطلق.
 
وأخيرًا، احتلت الشاحنات المركز الثامن، حيث لا يزال الطلب مستمرًا على هذه الفئة من السيارات القوية.
 


وأدناه الموديلات ضمن كل فئة من الأكثر شهرة إلى الأقل:
 
سيارات السيدان الصغيرة
 1.هيونداي إلنترا.
2.تويوتا كورولا.
3.نيسان صني.
 
سيارات السيدان متوسطة الحجم
1.هيونداي سوناتا.
2.كيا K5.
3.تويوتا كامري.
 
سيارات السيدان كبيرة الحجم
1. دودج تشارجر.
2.كرايسلر 300.
3.تويوتا كراون.
 
سيارات الكروس
1.كيا سول.
2.شيري تيجو.
3.تويوتا راف 4.
 
سيارات الدفع الرباعي
1.كيا سبورتاج.
2.كيا سورينتو.
3.هيونداي توسان.
 
سيارات الدفع الرباعي الفاخرة
 1.تويوتا لاند كروزر.
2. جيب جراند شيروكي.
3.شيفروليه تاهو.
 
أكثر السيارات شراءً حسب اللون في العراق
ففي عام 2024، برزت ألوان معينة كأكثر تفضيلاً بين المشترين، حيث يعكس كل لون ذوقًا خاصًا واحتياجات عملية.
ووفقًا للتقرير، تصدر اللون الأبيض قائمة الألوان الأكثر طلبًا؛ بفضل مظهره النظيف وقدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، تلاه اللون الأسود، الذي يُعتبر رمزاً للأناقة والفخامة، أما في المرتبة الثالثة، جاء اللون الأحمر، الذي يعكس الطاقة والحيوية ويُفضله عشاق السيارات الجريئة.
وفي المركز الرابع، تميز اللون الفضي بجماله العصري وسهولة صيانته، حيث يخفي الغبار والخدوش بشكل جيد.
وأخيراً، في المركز الخامس، جاء اللون الرمادي، الذي يعد خيارًا محايدًا يعكس القوة والهدوء في الوقت ذاته.

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