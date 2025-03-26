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إكتشف أقوى وأفضل سيارات الدفع الرباعي: القوة والفخامة على جميع الطرقات
عالم السيارات
2025-03-26 | 08:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 شوهد
إذا كنت من عشاق القيادة على الطرق الوعرة أو تبحث عن سيارة عائلية تجمع بين الفخامة والقوة، فإن عام 2025 يقدم لك مجموعة من أفضل سيارات الدفع
الرباعي
التي تلبي جميع التطلعات. من التصاميم الجريئة والتكنولوجيا المتقدمة إلى الأداء المذهل في أقسى الظروف، هذه السيارات مصممة لتقديم تجربة قيادة استثنائية. سواء كنت تخطط لمغامرة في
الصحراء
، رحلة جبلية، أو حتى التنقل اليومي براحة وأناقة، ستجد في هذه القائمة الخيار المثالي، مع الاشارة الى ان السيارات المذكورة ادناه لا تتبع اي ترتيب معين بل تم سردها بشكل عشوائي.
فيما يلي أفضل 10 سيارات دفع رباعي لعام 2025 التي توازن بين الأداء، الفخامة، والتقنيات الذكية، لتكون رفيقك الأمثل على كل الطرقات.
1-
تويوتا
لاند كروزر 2025
لا تزال لاند كروزر رمزاً للمتانة والاعتمادية. النسخة الجديدة تأتي بمحرك V6 توربو مزدوج مع تحسينات في كفاءة الوقود وأداء القيادة على الطرق الوعرة. كما تتميز هذه المركبة بنظام التحكم في التضاريس المتعددة، نظام الزحف، ونظام دفع رباعي متطور، وهي بالتأكيد مناسبة لعشاق المغامرات والرحلات الطويلة في التضاريس الوعرة.
2- نيسان باترول 2025
سيارة أيقونية في الشرق الأوسط، مع تصميم جديد وتقنيات متقدمة، إلى جانب أداء قوي على الرمال والجبال. زودت بنظام التحكم الهيدروليكي في الهيكل (HBMC)، دفع رباعي ذكي، وتصميم داخلي فاخر
وهي مناسبة للعائلات ومحبي المغامرات في المناطق الصحراوية.
3- مرسيدس-بنز جي كلاس 2025
تتمتع بتصميم أيقوني مع تقنيات حديثة وأداء مذهل، خاصةً في نسخة AMG G63. حصلت على نظام 4MATIC الشهير للدفع
الرباعي
، ثلاثة أقفال تفاضلية، ومقصورة داخلية فاخرة لتتلائم مع من يبحث عن الفخامة والقدرات العالية على الطرق الوعرة.
4- كاديلاك إسكاليد 2025
تقدم إسكاليد 2025 تجربة فاخرة مع مساحة داخلية واسعة وأداء قوي بفضل خيارات المحركات V8، إضافة إلى نسخة كهربائية بالكامل (Escalade IQ) بمدى طويل وتقنيات متقدمة. وتتميز هذه المركبة بنظام Super Cruise للقيادة الذاتية، شاشة OLED منحنية ضخمة، ونظام تعليق متكيف، علماً انها تلبي احتياجات العائلات الراقية التي تبحث عن الفخامة والتكنولوجيا مع قدرات الدفع
الرباعي
.
5- لاند روفر ديفندر 2025
تجمع ديفندر بين الفخامة والأداء الممتاز على الطرق الوعرة، وتتوفر بمحركات هجينة ومحركات V8 عالية الأداء. وتتميز بنظام Terrain Response 2، نظام تعليق هوائي قابل للتعديل، وتقنيات متقدمة للملاحة على الطرق الوعرة. وهي تلبي احتياجات الباحثين عن سيارة فاخرة بقدرات مذهلة على التضاريس الصعبة.
6- فورد برونكو رابتر 2025
صُممت لعشاق المغامرات القاسية، وتأتي بمحرك V6 توربو مزدوج مع نظام تعليق Fox Live Valve وإطارات ضخمة قياس 37 إنش. كما زودت بنظام الدفع
الرباعي
المتقدم، نظام المساعدة في الدوران على الطرق الوعرة، ولوحات حماية فولاذية، لتناسب عشاق القيادة في الصحاري والتضاريس الصعبة.
7- لكزس LX 600 2025
تجمع بين الفخامة المذهلة والأداء القوي على الطرق الوعرة، مستندة إلى منصة لاند كروزر. وتتميز بنظام Multi-Terrain Select، مقصورة داخلية فاخرة مع تقنيات متقدمة، ومحرك V6 تيربو مزدوج. ويعشقها كل من يبحث عن تجربة قيادة فاخرة على جميع التضاريس.
8- شيفروليه تاهو Z71 2025
توفر تاهو Z71 قوة دفع رباعي مميزة مع مساحة رحبة وأداء ممتاز في التضاريس الصعبة، وقد نالت نظام تعليق هوائي متكيف، نظام دفع رباعي متقدم، وتصميم داخلي محدث. وتعد مركبة مناسبة للعائلات الكبيرة ومحبي السفر الطويل.
9-
تويوتا
فور رانر 2025
مع سمعتها في المتانة والقدرة على التحمل، توفر فور رانر أداءً ممتازًا على الطرق الوعرة مع تصميم جديد لعام 2025 ومحرك أكثر كفاءة. كما تمتاز بنظام الزحف، نظام التحكم في التضاريس المتعددة، وقاعدة بناء قوية تعتمد على تقنية الهيكل على الإطار. عشاق المغامرات والرحلات الطويلة في الطبيعة، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية يعشقون هذه المركبة من
تويوتا
.
10- جيب رانجلر 2025
تعد رانجلر أسطورة في عالم الطرق الوعرة مع تحديثات جديدة تشمل خيارات هجينة وتحسينات في التصميم الداخلي. وتتميز بنظام Rock-Trac 4x4، نظام فصل قضيب التوازن الإلكتروني، وإمكانية إزالة الأبواب والسقف للتناسب مع تطلعات عشاق المغامرات الجبلية والمسارات الوعرة.
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