برنامج ماكينة يغوص في قلب محرك BAIC x55

يستضيف البرنامج مجموعة من أبرز خبراء صناعة السيارات، ومديري العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى مؤثرين معروفين على ، حيث يناقشون أبرز تطورات القطاع، أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتحولات السوق المحلي والعالمي.يركز Maكina على تقديم مراجعات حصرية وتجارب قيادة واقعية للسيارات الجديدة، إلى جانب تغطية شاملة لأهم المعارض والفعاليات العالمية، ومناقشة قضايا تهم كل عشاق السيارات مثل معايير السلامة، السيارات الكهربائية، والخيارات المثالية لمختلف الفئات.وفي حلقته الثانية، يستضيف البرنامج صانعة المحتوى، رفل وحيد، ليسلط الضوء على سيارة BAIC X55 موديل 2025، التي تجمع بين تصميم عصري، تكنولوجيا متقدمة، وأداء موثوق، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لفئة الشباب الباحثين عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة وعملية.بفضل خبرة فرنسوا حبشي الطويلة في مجال الإعلام والسيارات، أصبح برنامج ماكينة مرجعًا موثوقًا وغنيًا بالمعلومات لعشاق السيارات في المنطقة، يجمع بين الإفادة والمتعة، ويواكب كل جديد في عالم المحركات.