أمالفي: كوبيه جديدة من فيراري بأداء خارق

يقوم تصميم السيارة على فلسفة انسيابية وبسيطة، تتجلى في الكتل المنحوتة والأسطح النظيفة التي تعكس الحداثة والديناميكية. ويهيمن على الواجهة الأمامية مدخل هواء عريض وغطاء محرك طويل يخفي تحته محرك V8 توربيني بقوة 640 حصان. أما في الخلف، فيسهم النشط المدمج في تعزيز الثبات عند السرعات العالية، وتكتمل الملامح الرياضية الراقية بعجلات مصنوعة من سبائك الألمنيوم وتفاصيل من ألياف الكربون.في المقصورة، يتّبع التصميم أسلوب “المقصورة الثنائية” مع عجلة قيادة جديدة مزودة بأزرار فعلية وعودة زر التشغيل الشهير. ويوفر العرض المركزي المدمج وعناصر التحكم المريحة تفاعلاً بديهياً مع السيارة حتى أثناء القيادة الرياضية. وتعزز التفاصيل المصنوعة من ألياف الكربون والخياطة المتباينة من الشعور بالفخامة، فيما توفر المقاعد الخلفية ضمن التكوين 2+ مرونة إضافية سواء من حيث القدرة الاستيعابية أو إمكانية اصطحاب الأطفال.أما بالنسبة لقلب سيارة فيراري أمالفي، فهو محرك V8 ثنائي التيربو مطوّر من عائلة F154 الحائزة على الجوائز، ويولد قوة 640 حصان بفضل تعديلات جديدة في نظام الشحن التوربيني. ويضمن ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات تغييرات سلسة وسريعة. وتتفوق السيارة بأدائها: من صفر إلى 100 كم/س خلال 3.3 ثوانٍ، ومن صفر إلى 200 كم/س خلال 9.0 ثوانٍ، مع نسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.29 كغ/حصان – لتكون الأفضل في فئتها.وقد تم تحسين ديناميكيات القيادة عبر نظام الكبح الإلكتروني "Brake-by-Wire"، ووحدة تحكم "ABS Evo" المصممة لمختلف الأسطح والظروف، بالإضافة إلى توجيه مُعاد ضبطه للاستجابة الدقيقة والمتدرجة. وتسهم الديناميكا الهوائية النشطة، بفضل الجناح الخلفي المتحرك الجديد، في تعزيز الثبات في جميع ظروف القيادة وأوضاع Manettino.تتضمن سيارة فيراري أمالفي أحدث التقنيات من فيراري، بما في ذلك نظام معلومات وترفيه متكامل يدعم Apple CarPlay® وAndroid Auto® ضمن التصميم القياسي للسيارة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية. ويُكمل تجربة القيادة المتقدمة لوحة العدادات الرقمية، وشاشة العرض المركزية الأفقية بقياس 10.25 إنش، وعجلة القيادة الجديدة التي تعزز تفاعل السائق والراكب مع السيارة. ومن بين الخيارات المتاحة عند الطلب، نظام رفع أمامي يُستخدم حتى سرعة 35 كم/س، ما يتيح تجاوز المطبات والعوائق في المناطق العمرانية بسهولة عن طريق رفع مقدمة السيارة بمقدار يصل إلى 40 ملم.ولتجربة صوتية غامرة، توفر السيارة نظام الصوت الفاخر Burmester® كخيار إضافي، والمصمم ليواكب الرحلات بجودة صوت استثنائية وتفاصيل دقيقة.تستهدف سيارة فيراري أمالفي الباحثين عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء، وبين الإحساس الرياضي والوظائف العملية – نموذج يُجسّد روح فيراري الرياضية برؤية عصرية، ويوفر تجربة قيادة لا تعرف التنازلات، في كل الظروف.يمثل محرّك فيراري أمالفي أحدث تطوّر لمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 3855 سم³ من عائلة F154، وهي العائلة التي حصدت أكبر عدد من الجوائز العالمية في تاريخ صناعة السيارات الحديثة. وقد تم تحسين هذا المحرك في نسخته الجديدة ليولد قوة قصوى تبلغ 640 حصاناً عند 7500 دورة في الدقيقة، مع قدرة نوعية تصل إلى 166 حصان/لتر، وحد أقصى لدوران المحرك يبلغ 7600 دورة/دقيقة، ما يتيح الاستفادة الكاملة من منحنى القوة المتصاعد باستمرار.تم تحقيق هذا الأداء المعزّز عبر نظام متقدّم لإدارة الشحن التوربيني، يسمح بالتحكم المستقل بسرعة دوران كل من التوربينين من خلال معايرة مخصصة، ورفع السرعة القصوى للتوربينات إلى 171 ألف دورة في الدقيقة. يساهم هذا النظام في تحسين استجابة دواسة الوقود وزيادة دقة التحكم في ضغط الشحن، بفضل إدخال حساسات ضغط مخصصة لكل صف من صفوف الأسطوانات. كما ساعدت وحدة التحكم الإلكترونية الجديدة – المستخدمة أيضاً في طرازات مثل فيراري 296 جي تي بي، وفيراري بوروسانجوي، وفيراري 12 سيليندري في إطلاق الإمكانات الكاملة للمحرك.بالتوازي، جرى العمل على خفض الوزن، حيث تم استخدام أعمدة كامات أخف وزناً (بتقليل 1.3 كغ)، وإعادة تصميم كتلة المحرك باستخدام تقنيات تصنيع دقيقة لإزالة المواد غير الإنشائية، ما أدى إلى تقليل الوزن بنحو كيلوجرام واحد.ولأول مرة في محركات فيراري، تم اعتماد زيت منخفض اللزوجة، الأمر الذي يخفّض مقاومة التشغيل البارد بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، ويحسّن من كفاءة التسخين.تحسّنت استجابة دواسة الوقود بشكل ملحوظ بفضل مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة، منها: عمود مرفقي مسطح (Flat-plane Crankshaft)، وتوربينات صغيرة منخفضة الذاتي، وتقنية Twin-scroll لإدارة غازات العادم بشكل منفصل، ومشعب عادم فردي بفتحات متساوية الطول. تسهم هذه العناصر مجتمعة في تقديم تجربة تسارع مستمرة وتدريجية، مع منحنى عزم دوران يوفّر قوة جذب أكبر عند السرعات المتوسطة والعالية عبر جميع التروس.أما ناقل الحركة ثنائي القابض بثماني سرعات والمغمور بالزيت، والذي ظهر لأول مرة في طراز "إس إف90 سترادالي - SF90 Stradale"، فقد جرى تحسينه باستخدام وحدة تحكم أكثر قوة وتكامل أعمق مع برمجيات المحرك، مما أدى إلى تحسين الانسيابية والسرعة أثناء تبديل التروس.وتستفيد كفاءة مجموعة نقل الحركة ككل من حلول مثل تصميم ناقل الحركة الجاف (Dry-sump)، وتروس التدوير منخفضة الاحتكاك، واستراتيجيات إدارة عزم القابض، التي تضمن قيادة سلسة جداً في البيئات الحضرية، لا سيما أثناء التشغيل والإيقاف التلقائي (Start&Stop).كما حظي تصميم الصوت باهتمام خاص: فقد طُوّر تصميم جديد لكاتم الصوت لتلبية أشد لوائح انبعاثات الضوضاء صرامةً دون المساس بنغمة فيراري المميزة. يساهم العمود المرفقي المسطح ورؤوس العادم متساوية الطول في تسلسل إشعال مميز. يتميز نظام العادم بمحفز مصفوفة سيراميكية مطلي بطبقة ثلاثية المعادن (الروديوم، البلاتين، البلاديوم)، مع أوقات تفعيل أقل بفضل القصور الذاتي الحراري المنخفض. يتم التحكم في الصوت بواسطة صمام جانبي جديد يتم التحكم فيه بشكل متناسب مع خرائط مخصصة لتكييف نغمة العادم مع ظروف القيادة المختلفة.تُجسّد فيراري أمالفي تفسيراً جديداً للنموذج الأصلي لسيارة كوبيه برلينيتا ذات المقعدين (+2) بمحرك V8 مُركّب في الجزء الأمامي، يجمع بين الأصالة والابتكار في لغة تصميم تُطوّر المعايير الجمالية لعلامة مارانيلو. استلهم فريق مركز فيراري للتصميم، بقيادة فلافيو مانزوني، تصميمه من الأبعاد الأنيقة لسيارة فيراري ، مع المضي قدماً في تحديد شكل أكثر أناقة وحداثة دون المساس بجوهر سيارات فيراري الرياضية ذات المقعدين (+2).يتطور التصميم الخارجي من شكل سريع أنيق ومتجانس يمنح السيارة هوية قوية وديناميكية. صُممت الأسطح بأسلوب بسيط، حيث تُحدّد الخطوط الحادة والأحجام الهندسية هيكلاً منحوتاً ومتماسكاً. يُساهم التصميم الإسفيني الممتد على طول الجانب، إلى جانب الإضاءة المُدمجة في التصميمات التقنية، في إضفاء لمسة جمالية راقية ومعاصرة. تتميز الواجهة الأمامية، الخالية من الشبك التقليدي، بجناح عائم بلون الهيكل فوق شريط داكن غائر، يدمج بشكل خفي بين أجهزة الاستشعار والمصابيح الأمامية. يكمل الفاصل السفلي التكوين، مؤكداً على العرض البصري والطابع الرياضي للسيارة ككل.يتميز الجزء الخلفي بخط قوي يلتف حول الحجم بالكامل، ويتوج بمؤخرة مدمجة وأنيقة. المصابيح الخلفية مخفية داخل قطع جرافيك أساسية، مما يستحضر سيارات فيراري الكلاسيكية مع استخدام لغة بصرية حديثة. يعلن الناشر العريض والعملي بصراحة عن غرضه الديناميكي الهوائي، بينما يندمج الزجاج الخلفي مع حافة الجناح، ما يخلق طابعاً أسلوبياً مميزاً. ولإبراز شخصية السيارة، فإن لون الإطلاق، Verde Costiera - وهو لون أخضر مزرق لامع مستوحى من انعكاسات البحر على طول ساحل أمالفي - يعزز الأسطح المنحوتة ويجلب مظهراً جديداً وحيوياً للكل.تعتمد فيراري أمالفي تصميماً مزدوجاً لقمرة القيادة، يحيط بالسائق والراكب في خليتين متصلتين بصرياً، متصلتين بلوحة القيادة، وألواح الأبواب، والنفق المركزي. ويعزز السطح متعدد الأوجه هذا التصميم المتداخل، الذي يكسر التماثل، ويُبرز شاشة اللمس المركزية، ما يخلق تفاعلاً رسمياً بين الراكبين. وقد تم تبسيط التصميم الداخلي لتحقيق لغة أنيقة ومعاصرة، مع استخدام مكثف للمواد الفاخرة والحلول التكنولوجية المتكاملة.تتميز لوحة القيادة، لأول مرة، بتصميم متجانس، حيث تندمج مجموعة العدادات وفتحات التهوية في كتلة واحدة. أما النفق المركزي، المصنوع من كتلة من الألومنيوم المؤكسد، فهو معلق ومنحوت، ويضم عناصر وظيفية مثل ناقل الحركة، وفتحة المفتاح، ولوحة الشحن اللاسلكي، وأدوات التحكم . أما مقابض ألواح الأبواب، فقد تم دمجها في أشكال تشبه الشراع تُحدد الخليتين الأماميتين، بينما تُخفي مكبرات الصوت خلف أسطح من الألومنيوم المثقب، مما يُضفي لمسة جمالية تقنية راقية.تتميز لوحة القيادة بتصميم متجانس، حيث تندمج مجموعة العدادات وفتحات التهوية في كتلة واحدة. أما النفق المركزي، المصنوع من كتلة من الألومنيوم المؤكسد، فهو معلق ومنحوت، ويضم عناصر وظيفية مثل بوابة ناقل الحركة، وفتحة المفتاح، ولوحة الشحن اللاسلكي، وأدوات التحكم الثانوية. أما مقابض ألواح الأبواب، فقد تم دمجها في أشكال تشبه الشراع تُحدد الخليتين الأماميتين، بينما تُخفي مكبرات الصوت خلف أسطح من الألومنيوم المثقب، مما يُضفي لمسة جمالية تقنية راقية. تعكس لوحة ألوان المقصورة الداخلية الطابع الجريء للسيارة، مع مزيج من المواد والألوان التي تؤكد على مفهوم الطابع الرياضي. يركز اللون الأخضر النابض بالحياة "فيردي بيلاجيو" المميز في تكوين الإطلاق، على المنطقة الأمامية من المقصورة. تتوفر مقاعد مريحة اختيارية بثلاثة أحجام ومجهزة بعشر حجرات هوائية لوظيفة التدليك - مع خمسة برامج وثلاثة مستويات شدة - إلى جانب تهوية لكل من المقعد ومسند الظهر. ويكمل نظام الصوت الفاخر "بورميستر®" الاختياري تجربة القيادة على متن السيارة، حيث يوفر جودة صوت قياسية بفضل 14 مكبر صوت و1200 واط من الطاقة. تضمن مكبرات الصوت الدائرية ترددات عالية فائقة الوضوح، بينما تتيح ثلاثة إعدادات مسبقة للاستماع للمستخدمين تخصيص التجربة الصوتية حسب تفضيلاتهم. تساعد المواد واللمسات النهائية لمكبرات الصوت، المختارة لأناقتها وجودتها الملموسة، في جعل المقصورة بيئة غامرة ومتطورة.صُممت تجربة القيادة في سيارة فيراري أمالفي لتوفير تفاعل بديهي وجذاب ومتطور تقنياً، بفضل نظام HMI (واجهة المستخدم التفاعلية) المُجدد بالكامل، ومجموعة من الحلول التي تهدف إلى تعزيز الراحة وجودة الحياة على متن السيارة.تُشير عجلة القيادة الجديدة، المُجهزة بأزرار مادية، إلى عودة استخدام أدوات التحكم اللمسية، بتصميم مُصمم لضمان أقصى درجات الراحة وسهولة التعرف على الأزرار في جميع ظروف القيادة. على الجانب الأيسر، يُنشئ زر التشغيل المصنوع من الألمنيوم اتصالاً فورياً بين السائق والسيارة منذ لحظة تشغيل المحرك. تتوزع عناصر التحكم وظيفياً: على الأيسر، توجد أدوات التحكم ADAS، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والهاتف، والأوامر الصوتية، بينما على اليمين توجد أزرار اختيار طرق العرض، ومساحات الزجاج الأمامي، ومؤشرات السرعات. في الخلف، يُدير قرصان دواران مستوى الصوت واختيار المحطة.يتمحور نظام واجهة المستخدم التفاعلية حول ثلاث شاشات رئيسية. توفر لوحة العدادات الرقمية مقاس 15.6 بوصة جميع معلومات القيادة وديناميكيات السيارة. وفي وسط لوحة القيادة، تتيح شاشة لمس سعوية مقاس 10.25 بوصة للسائق والراكب الوصول إلى الوظائف الرئيسية: الوسائط المتعددة، والراديو، والهاتف، وانعكاس الشاشة، والتحكم في المناخ، وتعديلات المقاعد، وإعدادات السيارة. وأخيراً، توفر شاشة الراكب مقاس 8.8 بوصة تجربة قيادة متكاملة، حيث تعرض معايير مثل قوى التسارع ودورات المحرك.ويتم ضمان الاتصال من خلال التوافق مع Apple CarPlay® وAndroid Auto®، بينما تم دمج الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية في النفق المركزي. كما تم تجهيز السيارة بنظام MyFerrari Connect، الذي يتيح مراقبة حالة السيارة عن بُعد عبر تطبيق مخصص.يُعد تطوير الديناميكية الهوائية لسيارة فيراري أمالفي ثمرة مشروع معقد ودقيق، نتج عن تعاون وثيق بين قسم ديناميكيات السوائل الحرارية ومركز فيراري للتصميم. وقد دمجت هذه العملية محاكاة ديناميكيات الموائع الحسابية، واختبارات نفق الرياح، وتحسين التصميم في مسار مشترك، ما أدى إلى ابتكار سيارة مذهلة وعملية في آن واحد.والنتيجة هي هيكل مصقول بدقة متناهية، حيث يؤدي كل عنصر وظيفة دقيقة. من بين هذه العناصر، أغطية انسيابية مثبتة على الجزء السفلي من هيكل السيارة أمام العجلات الأمامية والخلفية، ما يقلل من السحب ويحسن الكفاءة. ويربط مجرى جانبي فوق المصابيح الأمامية الطرف الأمامي بحجرة المحرك، وهذا ما يساعد في تقليل تراكم الضغط وتحسين التبريد. ويتم التحكم في توليد القوة الضاغطة في المقدمة بواسطة زوج من مولدات الدوامات، المُحسّنة في نفق الرياح، وناشرين مدمجين في الفاصل، مما يعزز أيضاً تهوية الفرامل الأمامية.صُمم الجزء السفلي من هيكل السيارة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مع أجهزة مخصصة لتقليل السحب وإدارة تدفق الهواء بدقة. في الجزء الخلفي، أُعيد تصميم الناشر الخلفي بالكامل لتحقيق أفضل توازن بين القوة السفلية والسحب، مع توسع مُتحكم به للتدفق في القناة المركزية، مما يُنشط حركة الهواء ويُحسّن الثبات. ومن العناصر المميزة للجزء الخلفي الجناح المتحرك النشط، المُدمج بتناغم مع مؤخرة السيارة. يُمكن لهذا المُكوّن أن يتخذ ثلاثة تكوينات - سحب منخفض (LD)، وقوة سفلية متوسطة (MD)، وقوة سفلية عالية (HD) - اعتماداً على السرعة والتسارع الطولي والجانبي. على الطرق المستقيمة، يبقى الجناح في وضعية LD أو MD لتقليل السحب، بينما في مراحل القيادة الأكثر ديناميكية، مثل الانعطاف بسرعة عالية أو الكبح المفاجئ، يتحول إلى وضعية HD، ما يُولّد زيادة في القوة السفلية قدرها 110 كجم عند سرعة 250 كم/ساعة مع زيادة في السحب أقل من 4%. يسمح وضع MD الوسيط بالانتقال السريع إلى النشر الكامل، مما يُوفر توازناً بين الثبات والأداء. يعمل الجناح تلقائياً بالكامل، مما يُحافظ على نقاء خطوط السيارة حتى في السرعات المنخفضة ويُحسّن تجربة القيادة. يكتمل الجزء الخلفي بفتحة تهوية مدمجة بارتفاع 20 مم، مما يساعد على إعادة ضغط تدفق الهواء في وضعية منخفضة السحب. كما تم تحسين مقدمة السيارة لضمان تبريد فعال في جميع الظروف: تضم المنطقة المركزية مبرد مياه المحرك ومكثف تكييف الهواء، بينما تُغذي مداخل الهواء الجانبية مبردات نظام الشحن التوربيني.تمثل ديناميكيات سيارة فيراري أمالفي تطوراً ملحوظاً في مجال سيارات الكوبيه ذات المحرك الأمامي (2+)، وذلك بفضل دمج أحدث التقنيات التي طورتها فيراري في السنوات الأخيرة. ويرتكز هذا النظام على نظام الفرامل السلكية، وهو حل يُحسّن كفاءة الكبح بشكل كبير، ويُقلل من حركة الدواسة، ويُحسّن تعديل الكبح - حتى في الحالات التي يتم فيها تفعيل نظام ABS.تم تعديل نظام ABS Evo، الذي طُرح لأول مرة في سيارة 296 جي تي بي، وطُوّر لاحقاً لسيارتي فيراري بوروسانجوي وفيراري 12 سيليندري، لضمان الأداء الأمثل على جميع الأسطح وفي جميع أوضاع مانيتينو. يستخدم هذا النظام بيانات من مستشعر سداسي الأبعاد لتقدير سرعة السيارة بدقة وتحديد الانزلاق الأمثل لكل عجلة، وبالتالي تحسين توزيع قوة الكبح. والنتيجة هي فعالية أكبر في الكبح المستقيم وفي الظروف المختلطة، حيث يجب الموازنة بين الثبات الجانبي والتباطؤ الطولي.كما تتيح دقة هذه التقديرات إمكانية تكرار أكبر للمناورات، مما يقلل من الاختلافات الناتجة عن التحملات الميكانيكية أو الظروف البيئية، مثل درجة حرارة الأسفلت. يُعد هذا النهج جزءاً من إطار عمل نظام التحكم في الانزلاق الجانبي (SSC) 6.1، والذي يُعد اللغة المشتركة بين جميع وحدات التحكم الديناميكية - من التوجيه إلى إدارة عزم الدوران والتحكم في حركة الهيكل الرأسية - لتحقيق أقصى قدر من الأداء في جميع الحالات.ومن التطورات الأخرى نظام تقدير التماسك القائم على نظام EPS (التوجيه الكهربائي)، وهو تطور للإصدار المُقدم في سيارة 296 جي تي بي. في هذا الإصدار الجديد، أصبح تقدير التماسك أسرع وأكثر دقة بنسبة 10%، حتى على الأسطح ذات قوة الجر المنخفضة جداً. يستخدم منطق التعرف ديناميكيات صندوق التوجيه الكهربائي وزاوية الانحراف المُقدرة بواسطة نظام SSC 6.1 لتقييم مستويات تماسك الإطارات مع الأسفلت، حتى عند عدم القيادة على الحد الأقصى، مما يُحسّن استجابة وحدات التحكم وفعاليتها. لدعم ديناميكيات السيارة، تستخدم فيراري أمالفي أيضاً جناحاً خلفياً نشطاً، يتم تنشيطه حسب التسارع الطولي والجانبي. في ظروف القيادة الديناميكية - مثل الكبح المفاجئ أو الانعطاف بسرعات عالية - يتحول الجناح تلقائياً إلى وضعية القوة السفلية العالية، مما يولّد قوة سفلية هوائية خلفية إضافية ويساهم في استقرار السيارة بشكل عام.من حيث السلامة ومساعدة السائق، جُهزت فيراري أمالفي بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من الجيل الجديد. تشمل الميزات المتوفرة: مثبت السرعة التكيفي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وكشف النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، ومساعدة الحفاظ على المسار، والضوء العالي التلقائي، والتعرف على إشارات المرور ومساعدتها، وكشف نعاس السائق وتشتت انتباهه، بالإضافة إلى نظام الرؤية المحيطية الاختياري وتنبيه حركة المرور الخلفية. جميع الأنظمة قابلة للضبط عبر قوائم لوحة العدادات وتتكامل بسلاسة مع البنية الإلكترونية للسيارة، والتي تشمل راداراً أمامياً وخلفياً، وكاميرات، ووحدات تحكم مخصصة. وتعمل هذه التقنيات مجتمعة على تمكين فيراري أمالفي من تقديم تجربة قيادة دقيقة ومتجاوبة وجذابة، حيث يعمل كل نظام في تناغم لضمان أقصى قدر من التحكم ومتعة القيادة - بغض النظر عن ظروف الطريق أو أسلوب القيادة.استند اختيار إطارات سيارة فيراري أمالفي إلى توازن دقيق بين الجمالية والأداء والراحة. وقد تم اختيار العجلات مقاس 20 بوصة للحفاظ على أبعاد متناغمة تتوافق مع أسلوب تصميم السيارة، دون المساس بجودة القيادة. ولضمان أقصى درجات الراحة، تم الحفاظ على نسبة عرض إلى ارتفاع الجدار الجانبي المُختارة لسيارة فيراري روما، مما يضمن استجابة متقدمة وامتصاصاً جيداً لعيوب الطريق.أبعاد الإطارات هي 245/35 R20 في الأمام و285/35 R20 في الخلف، وهو تصميم يوازن بين الرشاقة والثبات، مما يُسهم في ديناميكيات السيارة الدقيقة والسريعة الاستجابة. تأتي سيارة فيراري أمالفي قياسياً بإطارات طُوّرت بالتعاون مع شريكين تقنيين: بريجستون بوتينزا سبورت وبيريللي بي زيرو.تدعم معايير الجودة الفائقة التي تتميز بها فيراري وتركيزها المتزايد على خدمة العملاء برنامج الصيانة الممتد لسبع سنوات، والذي يُقدم لسيارة فيراري سبايدر بمحرك 12 أسطوانة. ويغطي البرنامج، المتوفر في جميع طرازات فيراري، جميع أعمال الصيانة الدورية خلال السنوات السبع الأولى من عمر السيارة. يُعد برنامج الصيانة الدورية هذا لسيارات فيراري خدمة حصرية تضمن للعملاء الحفاظ على سياراتهم في أفضل حالاتها من حيث الأداء والسلامة على مر السنين. كما تتوفر هذه الخدمة المميزة لمالكي سيارات فيراري المستعملة.تشمل مزايا برنامج الصيانة الأصلية الصيانة الدورية (على فترات 20,000 كم أو مرة واحدة سنوياً دون قيود على عدد الأميال)، وقطع الغيار الأصلية، والفحوصات الدقيقة التي يجريها فريق عمل مدرب مباشرةً في مركز تدريب فيراري في مارانيلو باستخدام أحدث أدوات التشخيص. تتوفر هذه الخدمة في جميع أسواق العالم ولدى جميع الوكلاء في شبكة الوكلاء الرسمية.يُوسّع برنامج الصيانة الأصلية نطاق خدمات ما بعد البيع التي تُقدّمها فيراري لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الحفاظ على الأداء والتميز اللذين يُميّزان جميع السيارات المُصنّعة في مارانيلو.تُثبت فيراري أمالفي بتركيبتها المذهلة من التصميم، والتقنيات المتقدمة، والديناميكيات المتفوقة، أنها ليست مجرد سيارة جديدة، بل تمثل رؤية مستقبلية لكيفية مزج الأداء الرفيع مع راحة القيادة اليومية والفخامة.