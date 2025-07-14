العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
10:25 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533384-638880818214273952.jpg
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
عالم السيارات
2025-07-14 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9,326 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التخطيط
، اليوم الاثنين، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكل إلزامي اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية
وأوضح رئيس
الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية،
فياض
الدليمي
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "القرار يأتي استنادًا إلى توصيات
لجنة الأمر الديواني
(37 لسنة 2024)، وقرار
المجلس الوزاري للاقتصاد
القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات".
وأشار إلى أن "التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا، مبينًا أن الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة".
وأضاف الدليمي أن "الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع هيأة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا".
وأكد أن "تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها"، لافتًا إلى أن "الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات".
مقالات ذات صلة
ما هي المواصفة العراقية التي الزمت التجار باستيراد السيارات؟
13:14 | 2025-07-14
خطط "إيقاف استيراد السيارات" تتسارع في العراق.. "تعطش" للضوابط و3 ملايين سيارة قد "تختفي"
03:59 | 2025-04-24
تفاصيل جديدة عن استيراد السيارات لذوي الإعاقة في العراق
03:16 | 2025-05-15
إجابة "غامضة" من الخارجية الامريكية حول استمرار العراق "استيراد الطاقة" من ايران
07:27 | 2025-05-07
محليات
عالم السيارات
العراق
استيراد
سيارات
المجلس الوزاري للاقتصاد
لجنة الأمر الديواني
الجهاز المركزي
المجلس الوزاري
السومرية نيوز
وزارة التخطيط
رئيس الجهاز
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
54.67%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
16.38%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
16.3%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
عالم السيارات
12.65%
05:18 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
05:18 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
امتعاض وانتقاد.. أسعار السيارات في العراق الى الصعود
04:27 | 2025-07-15
ما هي المواصفة العراقية التي الزمت التجار باستيراد السيارات؟
13:14 | 2025-07-14
تطوّر يسبق التخيّلات... السيارات الطائرة تستعد لنقل سكان دبي!
07:53 | 2025-07-07
بالفيديو.. أنحف سيارة في العالم صُنع إيطاليا!
13:08 | 2025-07-04
بالصورة.. ما قصة أضيق سيارة في العالم؟
02:31 | 2025-07-04
أمالفي: كوبيه جديدة من فيراري بأداء خارق
04:24 | 2025-07-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.