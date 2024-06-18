وسط حالة من الحذر.. خام برنت يسجل أكثر من 84 دولاراً للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 80.19 دولارا للبرميل.وربح خاما القياسي نحو اثنين بالمئة أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.