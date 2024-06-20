أسعار النفط تتراجع بعد ان وصلت لأعلى مستوى في شهرين

وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام في اب المقبل، على 80.5 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض 0.14%، وفي دورة الولايات المتحدة، تم تداول الخام لشهر اب عند 80.64 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 0.09%..وانخفضت أسعار النفط بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، حيث خفّ الحماس تجاه الطلب الصيفي والتوترات الجيوسياسية بسبب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب رويترز.وفي وقت سابق من اليوم، وصل خام برنت إلى ذروة 85.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 1 مايو، في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بلغ 81.96 دولار للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ 30 أبريل، وكان حجم التداول أقل من المعتاد بسبب العطلة الفيدرالية الأمريكية.