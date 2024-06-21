أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم اب 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 85.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت غرينتش.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم اب 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل.ويتجه الخامان القياسيان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بنحو أربعة بالمئة.وارتفعت الأسعار نحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.