تقرير: العراق أبرز مستوردي الأجهزة المنزلية الإيرانية خلال 2023

وقال أميد فاضلي نيا، لنادي الصحفيين الشباب، في إشارة إلى إحصاءات وزارة الصناعة الإيرانية عن صادرات الأجهزة المنزلية: إن إحصاءات وزارة الصناعة تشير إلى وجود إمكانية المنافسة في الأسواق العالمية.وأكد أن هذه الإحصائيات تشير إلى نمو إنتاج الصادرات بانحدار طفيف مقارنة بالعام الماضي، قائلا: سعر الأجهزة المنزلية الإيرانية أقل من الأجهزة المنزلية الأجنبية.وأكمل في ذات السياق: على الرغم من النفقات العالية الناجمة عن القرارات المحلية والعقوبات، إلا أن أسعار البضائع الإيرانية أقل من المنتجات المماثلة من نفس الفئة في البلدان الأخرى.وقال: تحتاج هذه الصناعة إلى حزم دعم في مجال التصدير حتى يكون لها أداء أكثر إيجابية في كمية ونوعية الإنتاج وكذلك في قطاع الصرف الأجنبي.وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة لعام 2022، بلغت صادرات الأجهزة المنزلية من إيران 252 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار.وفي هذا الصدد قال نائب الوزير الصناعة الإيراني: يتعلق الحجم الأكبر للصادرات في مجموعة الأجهزة المنزلية أولاً بالثلاجات والمجمدات، تليها الغسالات، حيث تكون وجهات التصدير الرئيسية لها دولتي العراق وأفغانستان.