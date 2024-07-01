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أسعار الذهب مستقرة وسط توقعات بخفض الفائدة في أميركا

اقتصاد

2024-07-01 | 01:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسعار الذهب مستقرة وسط توقعات بخفض الفائدة في أميركا
249 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

استقرت أسعار الذهب في آسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ولم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش. وقفزت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الثاني.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333 دولارا.

وأظهرت بيانات، الجمعة، أن الأسعار الأميركية لم تتغير في مايو في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأميركي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.05 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 974.50 دولارا.


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