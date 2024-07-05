أسعار النفط نحو تسجيل رابع مكسب اسبوعي على التوالي

وتحوم أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر نيسان بفضل آمال في طلب قوي على الوقود في الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي ارتفعت 7% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، التي ارتفعت 9% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار، بارتفاع 9 سنتات عن إغلاق الأربعاء.ومع إغلاق السوق الأميركية بمناسبة عطلة الرابع من يوليو/تموز يوم الخميس، كانت التعاملات ضعيفة ولم يتم تسوية عقود خام غرب تكساس الوسيط.وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل توقعات الطلب القوي خلال الصيف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بحسب رويترز.