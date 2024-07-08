"الدولار سيصل الى 1600 دينار".. شركات الصرافة تتحرك من ثلاثة محاور لتنفيذ مطالبها

السومرية نيوز – خاص

اعلن ممثل شركات الصرافة العراقية ضياء الطائي، اليوم الاثنين، عن التحرك من ثلاثة محاور لتنفيذ عدد من مطالبها بما يخص بيع الدولار للمسافرين، فيما توقعت وصول سعر الدولار الى 1600 دينار.

وقال الطائي لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي اقر الية جديدة اضرت بشركات الصرافة عموما، بعد اختياره 4 شركات صرافة فقط للعمل بالمطارات العراقية بهدف بيع الدولار للمسافرين"، مبينا ان "الشركات المختارة كحال الفئات الموجودة حاليا".

وأضاف ان "شركات الصرافة طرحت قبل اكثر من عام الية على البنك المركزي لحمايتها، الا ان البنك المركزي اعترض على تلك الالية ووصفها بالمخترقة والصعبة وتسبب الارباك"، لافتا الى ان "الالية تضمنت إمكانية حصول المسافر على الدولار الكترونيا".

وبين ان "هناك 1200 شركة صرافة الا ان البنك المركزي اختار 7 منها فقط لبيع الدولار للمسافرين 4 منها في المطارات وترك الـ1200 شركة والتي بالإمكان ان تكون منافذ لبيع الدولار للمسافرين".

وذكر "وصلنا الى مرحلة اعلان الاضراب عن العمل بالمنصة"، لافتا الى ان "هذا الاجراء سيرفع سعر الدولار في الأيام المقبلة الى 1600 دينار واكثر، وخير دليل على ذلك انه قبل تطبيق الالية بـ7 أيام ارتفع الدولار الى 1510 دنانير".

واكد انه "سيكون هناك اجتماع مفصلي بحضور فريق من رئاسة الوزراء لحل هذا الموضوع"، لافتا الى ان "شركات الصرافة لديها عدة مطالب، وفي حال عدم تنفيذها سنعلن الاضراب والتظاهر امام البنك المركزي وتقديم شكوى للجنة المالية النيابية".