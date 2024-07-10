"أوبك" تبقي توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير هذا العام

وأعلنت أوبك في تقرير شهري، أنها "أبقت أيضا على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.8 مليون برميل يوميا في 2025".كما رفعت المنظمة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2024.وأضاف التقرير أنه "من المنتظر أن تؤدي حركة الانتقالات القوية والسفر الجوي المتوقع في نصف الكرة الشمالي خلال موسم القيادة/العطلات الصيفية إلى تعزيز الطلب على وقود وسائل النقل ودفع النمو في الولايات المتحدة".ويزيد التفاوت في التوقعات المتعلقة بقوة نمو الطلب في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاختلافات حول وتيرة تحول العالم إلى الوقود النظيف. وقالت شركة بي.بي في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الطلب على النفط سيبلغ ذروته العام المقبل.ويطبق تحالف أوبك+، الذي يجمع أوبك وحلفاء مثل روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق.واتفق التحالف في الثاني من حزيران على تمديد تخفيضاتها الأخيرة التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغائها تدريجيا اعتبارا من تشرين الاول.