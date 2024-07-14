Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الشرطة الاتحادية توضح بشأن حريق ببغداد: اندلع خارج القيادة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جدلية استحواذ مصارف اجنبية على "مزاد دولار العراق".. تفصيل شامل للأسباب

اقتصاد

2024-07-14 | 04:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جدلية استحواذ مصارف اجنبية على &quot;مزاد دولار العراق&quot;.. تفصيل شامل للأسباب
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

استعرض الباحث في الشأن المصرفي والاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الأحد، أسباب استحواذ مصارف اجنبية على النسبة الأكبر من الأسهم في بعض المصارف داخل العراق واستحواذها كذلك على مزاد بيع العملة، حيث تتمثل نقاط قوة هذه المصارف بأنها مملوكة لبنوك اجنبية قادرة على فتح حسابات بسهولة تطبيقا لمعايير البنوك الامريكية المزودة للدولار.

وقال حنتوش للسومرية نيوز، إن "بعض المستثمرين الأجانب والمصارف الأجنبية، حصلت على نسبة اسهم اكثر من 51% في بعض المصارف داخل العراق، بالرغم من ان قانون الشركات يمنع إعطاء المستثمر الأجنبي اكثر من 49%".

لكن حنتوش استعرض وجود "ثغرة قانونية" مكّنت البنك المركزي من منح المستثمرين الأجانب نسب اكبر من المنصوص عليها في قانون الشركات، مشيرا الى ان المادة 107 من قانون المصارف 94 لسنة 2004، تعطي صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزي بتحديد نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في المصارف دون التقيد بالقوانين العامة".
واعتبر ان هذه الفقرة من المفترض انها لا تقصد ان تكون النسبة اكثر من 50%، بل ان تكون اقل، لكن الثغرة هي ان المادة القانونية أعطت صلاحية بالمطلق دون ان تتطرق الى ان تكون النسبة اقل او اكثر من 49%.


ويبين انه "لايوجد في العالم منح حصة اكبر من 50% الا في الدول التي يكون فيها تدوير عالٍ للأموال، باعتبارها دول مفلسة لاتمتلك ثروات تخاف عليها من سيطرة المصارف الأجنبية".


وأوضح أنه "وفق هذا الخطأ الاستراتيجي تم اعطاء مصارف أجنبية اكثر من 60% من الأسهم في مصارف داخل العراق، واليوم بدأنا نرصد ثمار هذا الخطأ، عندما انتبه الجانب الأمريكي الى وجود عمليات تهريب عملة وتجارة مع ايران وسوريا، ووضعوا شروط الامتثال، فشل البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية بتطبيق المعايير او إمكانية فتح حسابات للمصارف العراقية في المصارف الامريكية لتحقيق الرقابة وتمويل حساباتها بالدولار".

وأشار الى انه "عند حصول هذا الامر وأصبحت الساحة خالية من المصارف العراقية القادرة على اخذ هذا الدور، طرحت هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، ومن خلال محافظي البنوك المركزية للدول الاصلية لهذه المصارف، طرحوا انفسهم كحل امام واشنطن بدل ان يطرحوا انفسهم كوسيط بين العراق وامريكا".

وأكد أنه "بالفعل، اعتمدت المصارف الامريكية على هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وفتحوا لهم حسابات في سيتي بنك وجي بي مورغان، لمصارفهم الام في الدول الأخرى والتي تمتلك الجزء الأكبر من هذه المصارف داخل العراق، بالرغم من ان هذه المصارف في العراق عملها لايرتقي لتحقيق 5 نقاط في المعايير العالمية، لكنها اعتمدت على مصارفها الام الموجودة في دول أخرى".

ووفقا لذلك، يقوم العراق الان باخذ الدولارات التي يمتلكها في الفيدرالي الأمريكي، ويتم من خلالها تمويل حسابات هذه المصارف المفتوحة في حسابات جيبي مورغان وسيتي بنك، ومن هناك يتم تحويل الدولار الى باقي دول العالم للتجار العراقيين، ويقوم التجار بايداع الدنانير في البنك المركزي العراقي".


وأوضح ان "البنوك العراقية لا تستطيع القيام بهذا الدور لانها لاتستطيع فتح حسابات في سيتي بنك وجيبي مورغان لانها لاتمتلك فروع في بلدان يثق بها النظام المصرفي الأمريكي، كما ان البنك الركزي العراقي فشل بضمان المصارف العراقية امام المصارف الامريكية، ونجح في وقت سابق في 5 مصارف لكنها لم تمكث سوى شهر ثم تمت معاقبة هذه المصارف، وهي الأخرى كانت مضمونة من بنوك اردنية".

وشدد على انه "لا يمكن الاعتماد على المصارف الأجنبية لادارة النظام المصرفي العراقي، هذا النموذج فشل في الهند بسبب اعتماده على النظام المصرفي الأجنبي، حيث ان المصرف الأجنبي يعطي أرباح لفروعه الام في الخارج، ولايعيد استثمار الأرباح هنا داخل العراق"، داعيا البنك المركزي لـ"ايجاد حل للتجارة مع ايران وسوريا، وتقوية النظام المصرفي العراقي وكفالته امام البنوك الامريكية وفتح حسابات للمصارف العراقي للتجربة في البنوك الامريكية".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
Play
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
فن نيوز
Play
فن نيوز
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
Play
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
علناً
Play
علناً
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Play
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Play
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
Play
بغداد حي المتنبي - الحلقة ٦٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
Play
13-07-2024 | 2024
14:30 | 2024-07-13
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-13
Biotic
Play
Biotic
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
Play
البلوغ المبكر عند البنات - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-12
فن نيوز
Play
فن نيوز
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
Play
منهم عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.. تفاصيل حفلات جولة السعودية 2024 - حلقة ١٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-12
علناً
Play
علناً
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Play
ازمة كركوك - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-11
Celebrity
Play
Celebrity
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
Play
البلوگر العراقية رشا الفيصل - الحلقة ١٣ | season 3
15:30 | 2024-07-11
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.