عالميا.. الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيس.وانخفض الدولار 0.08% إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11% إلى 1.0895 دولار.وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة، امس الأحد، ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2931 دولار، وزاد الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.6691 دولار.واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية.