الأسعار ارتفعت 95% خلال الـ16 عامًا الأخيرة.. العراق يعيد التفكير بمعيار "خط الفقر"

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "المسح الذي بدأت به الوزارة في تموز من العام الماضي من المؤمل أن ينتهي بنهاية الشهر الحالي لنكون أمام نتائج جديدة لتحديث خط الفقر سنوياً في ضوء مؤشرات التضخم ونتائج المسوح السنوية المستمرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة".وأشار إلى "إعداد خارطة وطنية تسلط الضوء على بؤر وجيوب الفقر جغرافياً على مستوى أصغر وحدة إدارية وتحديثها"، منوهاً بأن "الوزارة تتهيأ لإعداد استراتيجية خمسية جديدة 2024 ـ 2028، بالإضافة إلى أنها بانتظار نتائج المسح لتكون رؤية مبنية على منطلقات واقعية"، بحسب صحيفة الصباح.وتشير البيانات والتقارير السنوية، الى ان مجمل الأسعار في العراق ارتفعت منذ عام 2007 وحتى 2023 بنسبة حوالي 95%، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 84%، والايجارات بنسبة 78%، بحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاستراتيجية.