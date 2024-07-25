وزير النفط يكشف لـ السومرية أسباب ومزايا مد أنبوب البصرة – حديثة

وقال عبد الغني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة ووزارة النفط لم تطرح أنبوب البصرة – العقبة، وإنما طرحنا أنبوب البصرة – حديثة"، مبينا ان "هذا الأنبوب سيكون بديلا لانبوب الخط الاستراتيجي الثاني الذي أصبحت اعتماديته قليلة ولا تتجاوز كمية النفط التي يمكن تصديرها من خلاله النصف مليون برميل".واستدرك الوزير بالقول، "لذلك ذهبنا الى مشروع جديد لمد أنبوب من البصرة الى حديثة، وهذا الانبوب سيؤسس الى إعادة منظومة التصدير عبر دول الجوار سوريا وتركيا ولبنان".وتابع وزير النفط، أن "الوزارة ستتمكن من خلال هذا الانبوب من مناقلة أكثر 1300 مليون برميل من المحافظات الجنوبية الى الشمالية، وتزويد الآبار العراقية في مختلف المحافظات بالنفط الخام".