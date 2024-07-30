بفعل انكماش صيني وهدوء الشرق الأوسط.. أسعار النفط تتراجع وبرنت تحت الـ80 دولارا

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.46 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.45 دولار للبرميل.وهزت مجموعة من الأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين الأسواق في الآونة الأخيرة، وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أن نشاط التصنيع في الصين انكمش على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز.وفي يوم الاثنين أيضا، خفضت سيتي بنك توقعاته لنمو الصين إلى 4.8% من 5% بعد أن جاء نمو البلاد في الربع الثاني دون تقديرات المحللين، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ أكثر في يوليو/تموز.هبطت أسعار النفط 2% في جلسة التداول السابقة بعد أن أشارت إسرائيل إلى أن ردها على هجوم صاروخي شنته جماعة حزب الله على مرتفعات الجولان المحتلة يوم السبت سيكون محسوبا لتجنب جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.