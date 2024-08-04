بعد عاصفة الاغتيالات.. أسهم الشرق الأوسط تتراجع

وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 2.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 10 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.7 بالمئة.وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي انخفض 1.3 بالمئة.كما تراجع المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم صناعات قطر 0.7 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر بفعل خسائر لجميع الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم شركة "إي-فاينانس" للاستثمارات الرقمية والمالية الذي هوى ثمانية بالمئة.