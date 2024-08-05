طرح عطاء "المدينة الاقتصادية المشتركة" بين العراق والأردن للمرة الثالثة

وتوجب دعوة العطاء، إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية لكامل مساحة المدينة الاقتصادية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية المشتركة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.وتتضمن البيانات الأساسية للعطاء المطروح، صاحب العمل، وهي الشركة العراقية الأردنية للصناعة شركة مساهمة محدودة المسؤولية خصوصية عربية مشتركة تأسست عام 1981 مناصفة بين حكومة العراق وحكومة الأردن، ومقرها في العاصمة العراقية بغداد، وتتمثل غاياتها في تأسيس وتمويل وشراء مشاريع صناعية في البلدين والإشراف على إدارة أو استئجار مشاريع صناعية أخرى.وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 5 ملايين متر مربع من أصل كامل مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة والبالغة 22 مليون متر مربع، وتقع على قسمين الأول على أراضي العراق والثاني على أراضي الأردن.وتشمل دعوة هذا الإعلان على إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية لكامل مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المرحلة الأولى منها وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها، وانشاء مدن صناعية وسكنية أيضا.