أسعار النفط تعوض خسارتها الأكبر منذ 8 أشهر

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 1% إلى 77.06 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 73.86 دولار.وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 1% يوم الاثنين على خلفية هبوط أسواق الأسهم العالمية، فيما جاء الارتفاع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات أقوى لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة وخفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي.كان انخفاض أسعار النفط محدودا بسبب المخاوف المتزايدة من أن إيران، وهي منتج رئيسي في الشرق الأوسط، قد ترد على إسرائيل والولايات المتحدة بسبب اغتيال زعيم حماس في طهران والهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل قائد لحزب الله في لبنان، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، بحسب رويترز.