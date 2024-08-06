لأول مرة بتاريخ العراق.. ‏رواتب القطاع الحكومي قد تصل الـ56 ترليون دينار في 2024

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، انه من المتوقع ان تتجاوز ‏رواتب القطاع الحكومي لسنة 2024 لأول مرة في تاريخ العراق حاجز الـ 50 ترليون دينار عراقي ولتصل الى 56 ترليون دينار عراقي ولتمثل أكثر من 44% من اجمالي النفقات بعد ان كانت في السنوات السابقة تمثل اقل من 40% من اجمالي النفقات.ويضيف، ان قيمة الرواتب الاجمالية للقطاع الحكومي لغاية منتصف سنة 2024، بلغت 28 ترليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع العام الماضي، مشيرا الى انه من المتوقع ان ينخفض اجمالي الايرادات لسنة 2024 بواقع 3% مقارنة مع العام السابق على الرغم من ارتفاع الايرادات غير النفطية الا انه يقابلها انخفاض بالإيرادات النفطية.