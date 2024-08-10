لا عزل للمنطقة او أي إجراءات سلامة.. خطورة خط غاز نفط الوسط في بغداد

السومرية نيوز – محلي

توجه اعضاء من لجنة النفط النيابية إلى منطقة انفجار أنبوب غاز التاجي وذلك من اجل الوقوف على أسبابه.

في حين رصد اعضاء اللجنة "عدم وجود عزل للمنطقة او أي إجراءات سلامة أخرى، بالرغم من خطورة الغاز خصوصا وانه غير معالج".

جاء ذلك بعدما كشفت لجنة النفط والغاز النيابية ان الحادث عرض حياة المواطنين للخطر وهدد بأضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وقال عضو اللجنة علاء الحيدري ان "الانفجار لم يكن مجرد حادث عرضي، بل هو نتيجة تواطؤ وإهمال صارخ من قبل بعض المسؤولين في الشركة".

واضاف ان "مدير عام شركة نفط الوسط اوعز بتشغيل كابسات الغاز دون التأكد من جاهزيتها أو اتباع إجراءات السلامة المطلوبة متجاهلاً نصائح الكوادر الهندسية"، معتبرا انه "كان يحاول استعراض إنجاز وهمي أمام وزير النفط خلال زيارته للشركة".