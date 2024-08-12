أسعار برنت ترفع مكاسبها وتقترب من الـ80 دولارا.. ماذا عن خام البصرة؟

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.20 دولار.اما اخر تحديث لاسعار خام البصرة المتوسط فعند 76.8 دولار للبرميل، اما خام البصرة الثقيل فسجل 73.8 دولار للبرميل.