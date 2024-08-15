قرابة الـ130 ترليون دينار.. ارتفاع ودائع المصارف التجارية العراقية (جداول)

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان الودائع الجارية والتي تمثل بحدود 80% من الودائع ارتفعت بنسبة نمو سنوية بلغت 6.68% وبنسبة نمو شهرية بلغت 1.67% لتصل الى 104.55 ترليون دينار عراقي، اما ودائع التوفير والتي تمثل 12.74% من مجمل الودائع بالرغم من ارتفاع نسبة النمو الشهرية بواقع 0.9% الا انها انخفضت على اساس سنوي وبنسبة انخفاض بلغت 4% ولتبلغ قيمتها الاجمالية 16.2 ترليون دينار عراقي.والودائع الثابتة والتي تمثل 7% من مجمل الودائع فانخفضت على اساس شهري بنسبة 0.29% وعلى اساس سنوي بنسبة 11.84% لتصل الى 9.13 ترليون دينار عراقي، اما مصادر الودائع فاحتلت ودائع القطاع الخاص النسبة الاعلى بنسبة 43% من مجمل الودائع وبقيمة اجمالية بلغت 55.89 ترليون دينار عراقي وارتفعت على اساس سنوي وشهري بواقع 2.38% و1.54%، وفقا للعبيدي.وبحسب العبيدي فان ودائع الحكومة المركزية والتي تمثل 34.3% من اجمالي قيمة الودائع، ارتفعت بنسبة 5.49% على اساس شهري و10.85% على اساس سنوي ولتبلغ قيمتها الاجمالية 44.63 ترليون دينار عراقي، فيما ودائع المؤسسات العامة والتي تمثل 22.6% من اجمالي قيمة الودائع فسجلت انخفاضا بنسبة النمو الشهرية بواقع 4.33% وبانخفاض بنسبة النمو السنوية بواقع 3.38% ولتبلغ قيمتها الاجمالية 29.36 ترليون دينار عراقي.