أسعار النفط تنفصل عن "مخاوف الركود" وتتجه نحو مكاسب أسبوعية ثانية

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.88 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل.ومن المقرر أن يسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 1.6% على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب بنحو 1.5%.، بحسب رويترز.وقال محللون في شركة الاستشارات في مجال الطاقة "إف.جي.إي" إن "البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت هذا الأسبوع ساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي".وأشاروا إلى أن أسواق النفط ستعود الآن إلى تركيزها الكامل على الأساسيات والجيوسياسية، حيث تتوقع الأسواق هجمات انتقامية من إيران ضد إسرائيل بسبب مقتل زعيم حماس في طهران.