بالأرقام.. تراجع الصادرات الهندية الى العراق في النصف الاول من 2024

يقول رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان الانخفاض جاء نتيجة الانخفاض في صادرات الهند من الوقود حيث انخفضت بنسبة 54% لتنخفض من 337 مليون دولار في النصف الاول من 2023 لتصل الى 156 مليون دولار في النصف الاول من 2024، مشيرا الى ان صادرات الهند الى العراق من الحبوب ارتفعت لتبلغ 213 مليون دولار امريكي بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة مع 191 مليون دولار امريكي في النصف الاول من 2023.كما ارتفعت صادرات الهند من الادوية بنسبة 82% بالإضافة الى ارتفاع الالمنيوم بنسبة 151% وارتفاع صادرات المواد الكيميائية بنسبة 101%، بحسب العبيدي الذي أشار الى انخفاض قيمة صادرات سلع اللحوم والاجهزة الميكانيكية والحديد والسلع الأخرى.وتقدر صادرات الهند الى العراق سنويا بحدود 2 مليار دولار ومن المتوقع ان تنخفض مع انخفاض قيمة الوقود المستورد من الهند نتيجة بدء مصفى بالإنتاج والاستعاضة عن الوقود الهندي بالوقود المستخرج محليا، وفقا للعبيدي.