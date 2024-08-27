الكشف عن العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة ايران مع العراق

وقال فروتان في تصريحات لوسائل اعلام إيرانية، إن "معظم المصدرين الإيرانيين يعملون الآن بالريال في التجارة مع العراق، وستستمر المعاملات المالية بين البلدين دون استخدام الريال الإيراني أي بالدولار ايضا، وهذا لا يعني القضاء التام على الدولار، إلا أن جزءاً كبيراً من التجار يقومون بمعاملاتهم بدون الدولار".وبين ان "الالتزام بالتداول بالدولار لا يشمل جميع مجموعات المنتجات، إلا أنه لا يمكن تنفيذ صرف الريال بالدولار بسبب العقوبات المفروضة على البنوك، ويكسب تجار الريال من بيع البضائع في السوق العراقية من خلال اتصالاتهم مع بورصات العراق وإيران أو دولة ثالثة مثل الإمارات العربية المتحدة، وليس لديهم إمكانية ذلك التسوية المباشرة".وأشار الى ان "عرض البضائع الإيرانية واجهت مشكلة في السوق العراقية تتمثل بالارتفاع المتعدد لأسعار البضائع في إيران خلال عام، في حين من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة واحدة فقط في العام".