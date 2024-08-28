النفط ينتعش من الانخفاض الحاد.. والمستثمرون "حائرون"

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 79.80 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.23 بالمئة لتتداول عند 75.70 دولار.وبدأت الأسعار في التعافي من انخفاضها بأكثر من 2% يوم الثلاثاء، والذي قطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام بأكثر من 7%، حيث أثرت المخاوف بشأن هوامش الربح المنخفضة للمصافي على توقعات الطلب على الوقود وسط بيانات تظهر أن نمو الاستهلاك العالمي كان أقل من المتوقع هذا العام.وحظيت السوق بدعم أيضا من بيانات الصناعة الصادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.ولكن المخاطر الأكبر تظل تتمثل في احتمال فقدان الإمدادات في ليبيا، حيث قد يتوقف إنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا وسط نزاع سياسي بين الفصائل الحكومية المتنافسة، وتصعيد الصراع بين إسرائيل وغزة ليشمل مسلحين في لبنان وقوات من إيران، وهي منتج رئيسي في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.