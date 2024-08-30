البنك المركزي يعلن نتائج اجتماع نيويورك حول ازمة الدولار

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوفد أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في مدينة نيويورك شملت الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات والمصارف".وأضاف: "المشاركون في الاجتماعات أشادوا باجراءات الرقابة للبنك المركزي على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار الأمريكي".وأشار البنك المركزي الى: "لقاء سيتم بين مسؤولي البنك المركزي العراقي مع شركائه الدوليين نهاية العام الحالي بشأن التحول الكبير في انهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة".وختم: "الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت ايضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة".