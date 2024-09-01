وذكر موقع تالا، انه في الفترة من 7 آب ولغاية 1 أيلول، حصل اكثر من 1.6 مليون شخص على "عملة الأربعين"، وبواقع 200 الف دينار عراقي لكل زائر، لغرض سد احتياجاتهم في العراق.وبين ان، بيع الدنانير للزوار هو خطوة جيدة للغاية، وتتم منذ عامين، ويخلص الزائرين من عناء تحويل عملتهم في العراق الى عملة عراقية، ويمكن الحصول على الدينار العراقي بسعر معين للشراء من البنوك الإيرانية مباشرة.وينقل الموقع عن المختصين انه بشكل عام لا توجد مشكلة توفير الدينار من وجهة نظر وجود البنك المركزي، والعام المقبل ستتم زيادة المبلغ لاكثر من 200 الف دينار لكل زائر.ويمكن لزوار الأربعين الذين يسافرون الى العراق جواً الحصول على 500 دولار من عملة السفر بالإضافة إلى 200 ألف دينار من عملة الأربعين من أجهزة الصراف الآلي الموجودة في مطار الإمام الخميني الدولي.ووفقا للارقام المعلنة فان البنك المركزي الإيراني، باع 320 مليار دينار عراقي للزائرين الداخلين للعراق، في الوقت الذي لاتزال التساؤلات قائمة حول من اين يأتي البنك المركزي الإيراني بالدنانير العراقية، وما اذا كانت واحدة من الدفعات التي ينفقها العراق لإيران لتسوية بعض عمليات الاستيراد التي لايمكن دفعها بالدولار.