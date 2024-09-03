مخاوف النمو الاقتصادي الصيني تهبط بأسعار النفط 4%

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 بالمئة، ليصل إلى 74.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش.وخسر خام غرب تكساس الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة بنسبة 3.40 بالمئة، إلى 71 دولارا للبرميل.وسجلت الصين أمس الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في تموز، وقالت إن "أسعار المساكن الجديدة نمت في اب بأضعف وتيرة هذا العام".وقال ستة مهندسين لرويترز إن "صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط".كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من يوم أمس".ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في تشرين الاول، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدما على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة.