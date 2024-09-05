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العراق والسعودية يتصدران قائمة أكبر 5 صفقات نفطية خلال الشهر الماضي
اقتصاد
2024-09-05 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تصدّرت المملكة العربية السعودية، إلى جانب بعض دول الخليج والعراق، قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب (2024)، التي تنوعت بين صفقات بيع واستحواذ، وكذلك شراء ناقلات نفطية عملاقة، حسب التقرير الشهري الذي تصدره منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن.
ومن المتوقّع أن يواصل الطلب العالمي على النفط صعوده خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفقًا لتوقعات كثير من المؤسسات؛ إذ إن كثيرًا من الدول تعتمد عليه في توليد الكهرباء، من خلال تكريره وإنتاج مشتقات تستعمل في أوجه الحياة العديدة.
وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، شهد سعر برميل النفط عالميًا حالة من الارتباك، إذ صعد إلى مستوى 84 دولارًا للبرميل، ثم تراجع إلى مستوى 78 دولارًا، قبل أن يستقر عند 80 دولارًا للبرميل من خام برنت حتى نهاية الشهر.
وضمّت قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب الماضي، دولًا عربية في مقدمتها السعودية بواقع صفقتين، ثم سلطنة عمان والعراق، في حين شهدت القائمة مشاركة غربية واحدة.
صفقة أديس السعودية في الكويت
تصدّرت شركة أديس السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب الماضي، بعد صفقة لتشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.42 مليار ريال (0.64 مليار دولار أميركي).
وبموجب الصفقة، التي اطلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيلها والموقّعة في 12 أغسطس/آب الماضي، ستبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من العام المقبل (2025)، إذ تبلغ مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد "اختياريًا" لمدة عام واحد.
يشار إلى أن سهم شركة أديس السعودية لخدمات حقول النفط، كان قد ارتفع في أعقاب توقيع الصفقة، التي عززت وجود المملكة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب، بأكثر من 1.5% خلال تعاملات يوم التوقيع، بعد إعلان تفاصيل الصفقة مع شركة نفط الكويت.
وتمتلك شركة أديس القابضة نحو 36 منصة حفر برية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها نحو 14 منصة حفر برية في السعودية، بحصة سوقية تصل إلى 7%، في حين تقع 12 منصة حفر برية في الكويت، بحصة سوقية تبلغ 9%.
9 ناقلات نفط عملاقة
عزّزت السعودية وجودها في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب 2024، من خلال صفقة قيمتها مليار دولار، من شأنها إضافة 9 ناقلات عملاقة إلى أسطولها البحري، وذلك من خلال الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري".
وبموجب الصفقة، الموقّعة في 20 أغسطس/آب، تشتري المملكة 9 ناقلات نفط عملاقة، بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال سعودي (1 مليار دولار)، من شركة "كابيتال ماريتايم آند تريدينغ"، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ومن شأن هذه الصفقة أن تسهم في تسريع خطط تحديث أسطول "البحري"، لتعزيز مكانتها بين كبار مالكي ناقلات النفط العملاقة عالميًا، وكذلك تمكينها من التخلص من السفن المتقادمة مستقبلًا، بجانب رفع تنافسية أسطول ناقلات النفط السعودية؛ ما يعظم من إيراداتها وربحيتها.
13 عقدًا نفطيًا في العراق
حل العراق في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب الماضي (2024)، بتوقيع وزارة النفط 13 عقدًا لتطوير عدد من الحقول والاكتشافات النفطية، وذلك ضمن خطوات الدولة لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة.
وتضمّن الاتفاق، الذي وُقِّعَ بالأحرف الأولى في 14 أغسطس/آب (2024)، تطوير الرقع الاستكشافية لحقول النفط التي أحيلت إلى الشركات خلال منافسات جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، التي أُقيمت في النصف الأول من 2024.
بموجب العقود الموقعة، من المنتظر زيادة إنتاج النفط العراقي بنحو 750 الف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار نحو 850 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تخزين الوقود في سلطنة عمان
تلقّى قطاع النفط في سلطنة عمان دفعة قوية، اقتنص من خلال موقعًا متقدمًا بقائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب 2024، وذلك من خلال إنشاء مشروع إستراتيجي ضخم، تنفّذه شركة أوكيو في محافظة ظفار، باستثمارات 47 مليون ريال عُماني (124 مليون دولار).
وشهد المشروع وضع حجر الأساس في 26 أغسطس/آب الماضي، إذ تتضمّن خزانات وقود إستراتيجية في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مستودع، وغرفة تحكم، ومبنى للإدارة، وورشة صيانة، ومنطقة مضخات، ومنطقة تعبئة الصهاريج، ومرافق للإطفاء والسلامة.
ومن المقرر أن تبلغ السعة التخزينية لمحطة تخزين الوقود في سلطنة عمان، أكثر من 110 آلاف متر مكعب (692 ألف برميل) من المشتقات النفطية؛ ما يضمن لظفار تعزيز إمدادات الوقود لمدة 30 يومًا؛ وبما يسهّل التعامل مع أزمات الطاقة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
صفقة فينترسال ديا الألمانية
أسهمت شركة "فينترسال ديا" في الدفع بألمانيا وبريطانيا معًا إلى قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أغسطس/آب 2024، من خال صفقة استحواذ ضخمة، إذ تُخطط شركة هاربور إنرجي البريطانية لمواصلة الاستحواذ على الشركة الألمانية، بعدما أبدت موافقتها على الصفقة.
وبموجب الصفقة، - نشرت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تفاصيلها - من المقرر أن تقع 3 دول عربية في نطاق صفقة الاستحواذ؛ إذ تمتد أصول -أيضًا- فينترسال ديا إلى دول أوروبية ودول بأميركا الشمالية والجنوبية.
وتستهدف "هاربور إنرجي" شراء أصول نفط وغاز تابعة لشركة "فينترسال ديا" مقابل 11.2 مليار دولار أميركي، ومن المتوقّع إغلاق الصفقة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما نقلته رويترز في 27 أغسطس/آب 2024.
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