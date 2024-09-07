تمرير قانون الاستثمار خلال أسبوعين.. ماذا يحمل من إيجابيات؟

وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان سيقر قانون الاستثمار الصناعي خلال اسبوعين، وهذا القانون من أهم القوانين التي تخدم المستثمر الصناعي في العراق وترفع من وتيرة الحركة الصناعية في البلد"، مبينا أن "هذا القانون يتضمن إعفاءات كمركية وتمليك للأرض للمستثمر في داخل وخارج المدن، مع تحديد المناطق الصناعية بشكل دقيق داخل المدن".وأضاف السعبري، أن "القانون يتضمن أيضا حماية المستثمر الأجنبي وحماية أمواله والتمليك داخل الأحياء والمناطق الصناعية الجديدة بضوابط معينة"، لافتا الى ان "القانون حاليا في مرحلة التعديل اللغوي والقانوني تمهيدا لعرضه في جلسات البرلمان خلال أسبوعين لغرض التصويت عليه".واعتبر السعبري، ان "إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في الصناعة العراقية"، لافتا الى ان "القانون سيقلل كثيرا من الاستثناءات، وانما تكون منافسة شريفة بين الشركات والجهات التي تفوز بعقود المشاريع".