إعصار خليجي يقفز بأسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا واحدا أو 1.48 بالمئة إلى 68.67 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولار للبرميل.وقال محللون إن هذا الارتفاع جاء جزئيا ردا على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأمريكي، بحسب رويترز.وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه من المتوقع أن يتحول نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الشمالي الغربي في الولايات المتحدة، ويمثل ساحل الخليج الأميركي نحو 60% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة.وعند إغلاق يوم الجمعة، انخفض خام برنت بنسبة 10% خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو/حزيران 2023.