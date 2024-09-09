خلال أربعة اشهر.. صادرات مصر للعراق ترتفع الى 12 بالمئة

السومرية نيوز – دولي

ارتفعت صادرات مصر إلى العراق لتصل إلى 308.5 مليون دولار بين كانون الثاني وايار، مما يمثل زيادة ملحوظة من 274.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 34.4 مليون دولار، وفقًا لبيانات حديثة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بلغت واردات مصر من العراق 4.1 مليون دولار، بزيادة عن 2.3 مليون دولار المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يمثل ارتفاعًا قدره 1.7 مليون دولار.

يأتي هذا التصاعد في التجارة بين مصر والعراق ضمن إطار العلاقات التجارية بين مصر ودول السوق العربية المشتركة.

وبلغت صادرات مصر إلى هذا السوق 1.639 مليار دولار من كانون الثاني إلى ايار، مقارنة بحوالي 1.448 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 191.7 مليون دولار.