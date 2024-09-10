الاعصار يفشل بمحو ضعف الطلب وتراكم المعروض.. انخفاض جديد بأسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 72.80 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.15 بالمئة لتتداول عند 68.60 دولار للبرميل، بعد ان ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1% عند تسوية يوم الاثنين.وأمرت خفر السواحل الأمريكية بإغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في تكساس مساء الاثنين، مع اقتراب العاصفة الاستوائية فرانسين عبر الخليج، ومن المتوقع أن تشتد العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين، وان تتحول الى إعصار.وقالت شركة إكسون موبيل إنها أوقفت الإنتاج في منصة إنتاجها البحرية في هوفر، بينما أوقفت شل عمليات الحفر في منصتين، كما بدأت شركة شيفرون في إيقاف إنتاج النفط والغاز في اثنتين من منصات الإنتاج البحرية التابعة لها.ومع ذلك، فإن مؤشرات ضعف الطلب العالمي وتوقعات استمرار فائض المعروض النفطي ألقت بثقلها على السوق، بحسب رويترز.