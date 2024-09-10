رواتب الموظفين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط

وقال حنتوش في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انخفاض أسعار النفط ليس بالموضوع الجديد وانما حدث أكثر من مرة في العراق، وتقريبا من عام 2021 لغاية الان كانت أسعار النفط جيدة"، لافتا الى ان "الدولة عبر حساباتها الدولارية وعبر البنك المركزي وعبر مصارفها وبعض الصناديق تمتلك احتياطي جيد، وبالتالي لا توجد مشكلة إيراد".وأضاف حنتوش، أنه "في حال انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارا أو أقل من ذلك، فإن الدولة قادرة على دفع رواتب الموظفين على الأقل خلال السنتين القادمتين"، مبينا ان "انخفاض أسعار النفط ممكن ان يتسبب بإيقاف بعض المشاريع الاستثمارية، كما حدث في أعوام 2014 و2015 و2016 و2020، وليست له خطورة على استمرارية دفع رواتب الموظفين".وبين حنتوش، أن "العراق يجب ان يستثمر إيراداته النفطية في تفعيل القطاع الخاص لكي تتفعل قطاعاته الاقتصادية الداخلية مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة، لتقليل الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل للشباب" .يشار الى ان رئيس تحالف المعارضة النيابية عامر عبدالجبار اعتبر امس الاثنين (9 أيلول 2024) أن انخفاض سعر النفط إلى اقل من 67 دولارا سيؤدي الى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب، متوقعا أن الحكومة ستذهب الى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة.