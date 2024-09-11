قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الأربعاء

وبحسب موقع "أسعار الذهب"، فإن الأسواق المحلية لهذا اليوم 11 أيلول 2024، سجلت:ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.ومع هبوط العملة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل العام في عن استيراد ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.