أسعار النفط تنهي أسبوعا متقلبا بزيادة سعرية جيدة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 69.35 دولار للبرميل.ومن المتوقع ان يكسر كلا الخامين القياسيين سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية، اذا صمدت هذه المكاسب، على الرغم من البداية الصعبة شهدت انخفاض خام برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021.وعند المستويات الحالية، من المقرر أن يسجل برنت زيادة أسبوعية بنحو 1.7 بالمئة، ومن المقرر أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 2 بالمئة.وقام منتجو النفط بتقييم الأضرار وإجراء فحوصات السلامة يوم الخميس بينما كانوا يستعدون لاستئناف العمليات في بالولايات المتحدة، مع ظهور تقديرات لخسارة الإمدادات من فرانسين.وتوقع محللو أن ينخفض إنتاج المنطقة في سبتمبر/أيلول بنحو 50 ألف برميل يوميا على أساس شهري، في حين قدر محللو إف جي إي انخفاضا بنحو 60 ألف برميل يوميا إلى 1.69 مليون برميل يوميا، بحسب رويترز.وساعدت صدمة العرض أسعار النفط على التعافي من عمليات البيع الحادة في وقت سابق من الأسبوع، حيث دفعت المخاوف بشأن الطلب المؤشرات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.