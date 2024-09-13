مع ضعف الدولار.. أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً تاريخياً

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2565.65 دولارا للأونصة، عند الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، وارتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.وصعد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة وبلغ مستوى قياسيا مرتفعا، بعد أن أشارت بيانات أميركية إلى تباطؤ اقتصادي.وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2593.30 دولارا.وتراجع الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.أظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم.وفي العمل، أظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي.وقال الدولي أمس إن من المناسب أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي مُنتظرة منذ فترة طويلة في اجتماعه الأسبوع المقبل مع تراجع مخاطر التضخم.ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا، باعتباره ملاذا آمنا.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولارا للأونصة، عند الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.