الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات

ونشر "البنك المركزي" على الإلكتروني بيانا في نهاية اجتماعه أوضح فيه أنه "تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75-5.00 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2020".الانخفاض في نطاق سعر الفائدة متوقعا من قبل السوق، وقد وصل معدل الفائدة إلى ذروته منذ عام 2000.يذكر أن آخر مرة خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عام 2020 لدعم الاقتصاد في ظل جائحة كوفيد-19.وبلغ سعر الفائدة فيما بعد ذروته عند 5.25-5.50 في المائة بسبب ارتفاع التضخم.