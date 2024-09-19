النفط الأبيض ارتفع 270% والكاز 47%.. ما سر ارتفاع استهلاك الوقود في آب مقارنة بحزيران؟

وقالت توزيع المنتجات النفطية في إيضاح ورد للسومرية نيوز، ان مبيعات البنزين خلال اب الماضي بلغت مليار و21 مليون لتر، فيما بلغت مبيعات الكاز مليار و398 مليون لتر، والنفط الأبيض بلغت 170 مليون لتر، وزيت الوقود 979 مليون لتر.وفي مقارنة مع الاحصائيات السابقة المعلنة المتعلقة بشهر حزيران، يتضح ان مبيعات البنزين كانت قد بلغت في حزيران 977 مليون لتر، مايعني انها ارتفعت بنسبة 4.5% أول اقل من ذلك في حال احتساب ان شهر حزيران 30 يوما مقارنة بشهر اب يبلغ 31 يوما.اما الكاز في حزيران يبلغ 947 مليون لتر، مايعني انه ارتفع بنسبة 47% في شهر اب، وهو رقم يثير الشكوك والتساؤلات، خصوصا وان تشغيل المولدات سواء في حزيران او اب ربما يكون متساويا بل ان حزيران كان سخونة من شهر اب والكهرباء كانت أسوأ من شهر اب.اما النفط الأبيض، في شهر حزيران يبلغ 45 مليون لتر، مايعني انه ارتفع بنسبة 270%، وهي علامة أخرى تثير الاستفهام والاستغراب، خصوصا وان النفط الأبيض غالبا ما يرتفع استهلاكه في اشهر الشتاء لاستخدامه في تشغيل المدافئ، اما استهلاكه في الصيف فمن المفترض ان يكون مستقرا لاستخدامه فقط في افران الصمون او الخبز.اما زيت الوقود يبلغ في حزيران مليار و335 مليون لتر، مايعني انه انخفض في اب بنسبة 26%، ويعود ذلك ربما الى اغلاق الكثير من المعامل "المشبوهة" بقرار حكومي لرفع الدعم عنها، حيث يشتبه ان هذه المعامل "وهمية" وتقوم بشراء زيت الوقود المدعوم للمعمل لكن في الحقيقة تقوم ببيعه في السوق السوداء بأسعار اعلى او تقوم بتهريبه للخارج.