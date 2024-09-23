بالأرقام.. وزير الإعمار يؤكد: كلفة مشاريع المحافظات أكبر بـ4 مرات من فك الاختناقات ببغداد

وجاءت تغريدة لوزير الإعمار على صفحته الرسمية على النحو التالي:

عاشر بوفاء وخاصم بشرف وعادي بفروسية１- عدد مشاريع فك الاختناقات لمدينة ١٨ وتتضمن ٦ انفاق و ٤١ مجسر و ٥ جسور عابرة لنهر دجلة باجمالي تعاقد (١،٨٦٦،٨٧١،٨١٥،٦٠٠ ) ترليون وثمانمائة وستة وستون مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة عشرة الف وستمائة دينار ، والمصروف الفعلي على هذه المشاريع ( ٧٨٦،٠٢٣،١٨٨،٩٦٧ ) سبعمائة وستة وثمانون مليار وثلاثة وعشرون مليون ومائة وثمان وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وستون دينار .٢- بلغت تعاقدات مشاريع الوزارة للاعوام ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ) في المحافظات ( ٢،٨٤٤،٨٥٨،٩١١،٠٠٠ ) اثنان ترليون وثمانمائة واربعة واربعة مليار وثمانمائة وثمان وخمسون مليون وتسعمائة واحدى عشر الف دينار ، وبلغ المصروف الفعلي ( ٧٢١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) سبعمائة وواحد وعشرون مليار ومائتا مليون دينار .٣- هنالك مشاريع للبنى التحتية للوزارة في كافة المحافظات قيد الاجراء في وزارتنا ووزارتي المالية والتخطيط بقيمة تزيد عن ثلاثة ترليون ونصف دينار جزء كبير منها سيحال هذا العام .وبذلك تكون المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات اكثر بحوالي ٤ مرات من مبالغ مشاريع فك الاختناقات المرورية في والتي كانت حاجة ملحة فعلاً وتشرفت وزارتنا بتنفيذها .هذه فقط في وزارتنا