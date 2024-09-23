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بالأرقام.. وزير الإعمار يؤكد: كلفة مشاريع المحافظات أكبر بـ4 مرات من فك الاختناقات ببغداد
اقتصاد
2024-09-23 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,363 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
اكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني،
اليوم
الاثنين، أن كلفة المشاريع التي نفذتها الوزارة في المحافظات أكبر بمقدار 4 مرات من كلفة مشاريع فك الاختناقات في
بغداد
.
وجاءت تغريدة لوزير الإعمار على صفحته الرسمية على النحو التالي:
عاشر بوفاء وخاصم بشرف وعادي بفروسية
１- عدد مشاريع فك الاختناقات لمدينة
بغداد
١٨ وتتضمن ٦ انفاق و ٤١ مجسر و ٥ جسور عابرة لنهر دجلة باجمالي تعاقد (١،٨٦٦،٨٧١،٨١٥،٦٠٠ ) ترليون وثمانمائة وستة وستون مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة عشرة الف وستمائة دينار ، والمصروف الفعلي على هذه المشاريع ( ٧٨٦،٠٢٣،١٨٨،٩٦٧ ) سبعمائة وستة وثمانون مليار وثلاثة وعشرون مليون ومائة وثمان وثمانون الف وتسعمائة وسبعة وستون دينار .
٢- بلغت تعاقدات مشاريع الوزارة للاعوام ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ) في المحافظات ( ٢،٨٤٤،٨٥٨،٩١١،٠٠٠ ) اثنان ترليون وثمانمائة واربعة واربعة مليار وثمانمائة وثمان وخمسون مليون وتسعمائة واحدى عشر الف دينار ، وبلغ المصروف الفعلي ( ٧٢١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) سبعمائة وواحد وعشرون مليار ومائتا مليون دينار .
٣- هنالك مشاريع للبنى التحتية للوزارة في كافة المحافظات قيد الاجراء في وزارتنا ووزارتي المالية والتخطيط بقيمة تزيد عن ثلاثة ترليون ونصف دينار جزء كبير منها سيحال هذا العام .
وبذلك تكون المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات اكثر بحوالي ٤ مرات من مبالغ مشاريع فك الاختناقات المرورية في
بغداد
والتي كانت حاجة ملحة فعلاً وتشرفت وزارتنا بتنفيذها .
هذه فقط في وزارتنا
وادعو الوزارات الاخرى ووزارة التخطيط لبيان الارقام للوزارات الاخرى
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