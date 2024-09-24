أسعار النفط تقفز 2% بعد بيانات اقتصادية صينية

سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من اثنين بالمئة، الثلاثاء، بعد الإعلان عن تدابير تحفيز نقدي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف بسبب الصراع المتصاعد في الأوسط والذي قد يؤثر سلبا على الإمدادات في المنطقة، فضلا عن إعصار آخر يهدد الإمدادات في الولايات المتحدة.





وقال سيكامور محلل السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "كانت النفط تتوق بشدة لمزيد من إجراءات التيسير من قبل السلطات لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".



وأعلن عن أكبر تحفيزات منذ جائحة كوفيد-19 لإخراج الاقتصاد من مسار الانكماش والعودة نحو هدف النمو حددته الحكومة.

وبحلول 1132 بتوقيت غرينتش ارتفعت 1.76 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 75.66 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.84 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 72.21 دولار للبرميل.وقال سيكامور محلل السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "كانت النفط تتوق بشدة لمزيد من إجراءات التيسير من قبل السلطات لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".وأعلن عن أكبر تحفيزات منذ جائحة كوفيد-19 لإخراج الاقتصاد من مسار الانكماش والعودة نحو هدف النمو حددته الحكومة.