البنك المركزي يقرر إحالة أحد المصارف الى "التصفية القسرية"

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قرر البنك المركزي، إحالة أحد المصارف الى التصفية القسرية.

وجاء في وثيقة للبنك المركزي موجهة الى مصرف ووردت لـ السومرية نيوز، انه "استنادا الى قرار البنك المركزي رقم 203 لسنة 2024، تقرر الآتي: 1-إحالة مصرفكم الى التصفية القسرية استناداً لأحكام المادة رقم 69 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004. 2-تعيين نعمة مصفياً على المصرف.

