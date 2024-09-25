بدء الحجز رسميا لشراء سيارة لادا

نيوز – دولي

أعلن رئيس "أفتوفاز" مكسيم سوكولوف الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء السيارة الكهربائية " إي لارغوس"، اعتبارا من اليوم، مؤكدًا أن حجم إنتاج السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام سيعتمد على المبيعات المسبقة والطلب من المشترين.

وقال سوكولوف، رداً على سؤال الصحفيين حول إطلاق الطلبات المسبقة للسيارات الكهربائية: "بالطبع، يجب علينا تجميع مبلغ معين، أولاً هنا، في مستودع المنتج النهائي، ومن ثم إحضاره إلى جميع مراكز الوكلاء في بلدنا، واليوم يوجد أكثر من 320 مركزًا في جميع المناطق".

وتعتبر "لادا إي لارغوس"، أول سيارة كهربائية روسية مزودة ببطارية محلية ذات توطين عميق، ومن المخطط أن تشتمل عائلة المركبات الكهربائية الإلكترونية على سيارات الركاب وسيارات "ستيشن واغن" التجارية، والتي بدورها سيكون لها تعديلات ببطاريات مختلفة وسعات تحميل مختلفة.

وستوفر إعدادات مجموعة نقل الحركة للسيارة، سرعة قصوى تبلغ 145 كيلومترا في (محدودة إلكترونيا)، بالإضافة إلى سرعة تصل إلى 100 كيلومتر في بأقل من 10 ثوان.

وتمتلك "أفتوفاز" مصانع إنتاج في عدة مدن روسية: تولياتي وإيجيفسك وسان بطرسبورغ، وفي منتصف شهر أيار من العام الماضي، نقلت "رينو" الفرنسية حصتها في "أفتوفاز" البالغة ( 67.69%) إلى ممتلكات الدولة الروسية، ولدى "أفتوفاز" حالياً أربع علامات هي: "فيستا" و"لارغوس" و"غرانتا" و"نيفا".